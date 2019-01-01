طبيب منتخب مصر يوضح إصابة السولية

هل يفقد الأهلي السولية في القمة؟ محمد أبو العلا يجيب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غاب عمرو السولية؛ لاعب وسط منتخب مصر والأهلي، عن اللقاء الودي الذي جمع الفراعنة بالأمس أمام منتخب نيجيريا، في ختام معسكر الفريق.

المباراة انتهت بفوز نيجيريا بهدف وحيد، سُجل بعد مرور سبع ثواني فقط من انطلاق المباراة بعد خطأ دفاعي من أحمد فتوح.

وأوضح محمد أبو العلا؛ طبيب المنتخب، أن السولية غاب عن اللقاء إثر شكواه من بعض الآلام في الركبة بعد مواجهة النيجر، لذلك فضل إراحته.

طبيب الفراعنة أكد أن حالة اللاعب اليوم طيبة، لذلك لن يغيب عن مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

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ووصلت بعثة الفراعنة عصر اليوم إلى القاهرة، بعدما انتهى المعسكر الذي انطلق في 20 من الشهر الجاري، وواجه به المنتخب قبل نيجيريا، منتخب النيجر، في ختام دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، الذي انتهى بالتعادل 1-1.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في 30 من مارس الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الفارس الأبيض، صاحب الصدارة.