طبيب منتخب المغرب يتوقع لحاق حكيمي بكأس أمم أفريقيا

عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي يتوقع لحاق اللاعب أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد ببطولة كأس أمم أفريقيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يرى عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم أن لاعبه أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد سيلحق ببطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

جاء هذا في تصريحات إذاعية أكد من خلالها هيتفي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها حكيمي في مشط القدم قبل ساعات.

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وقال هيتفي: "لقد تمت العملية بشكل طيب تحت إشراف طبيب مشهور للغاية في تلك الحالات، وهو صديقي مانويل ديبرادو".

وأضاف: "لقد سبق له التعامل مع مثل حالة حكيمي مع العديد من النجوم الكبار، أمثال نجم بايرن ميونخ الألماني خاميس رودريجيز".

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وأكمل: "حكيمي يتمتع بحالة معنوية طيبة للغاية، وأنا أثق في أنه سيكون بأفضل حال في وقت قريب، ونتمنى أن يلحق بكأس أمم أفريقيا".

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد أصيب في مباراة بروسيا دورتموند الأخيرة بالدوري الألماني أمام فولفسبورج التي حقق فيها الفريق الفوز بهدفين نظيفين واستعاد من خلالها صدارة البطولة.