طبيب منتخب السعودية يحصل على برونزية التميز الآسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، ياسر الفريهيدي؛ أخصائي العلاج بمنتخب السعودية، الجائزة البرونزية للتميز الآسيوي في الطب الرياضي.

وتسلم الطبيب الجائزة خلال المؤتمر الطبي، الذي يعقده الاتحاد الآسيوي خلال الفترة الحالية بدولة الصين.

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الفريهيدي توجه بالشكر إلى القيادات الرياضية بالمملكة، على رأسهم عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وكذلك الاتحاد السعودي والعاملين بالمنتخب الوطني.

وكتب الطبيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احتفاءً بالجائزة: "أقدم هذه الجائزة كهدية متواضعة لقيادتي وبلدي الحبيب.. لعائلتي وأصدقائي.. زملاء وزميلات المهنة ففيهم من هو أكفأ مني.. كل من وضع ثقته وأحسن الظن بي.. كل المحبين لشخصي والمتابعين.. للوسط الرياضي عامة".