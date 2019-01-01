طبيب كاسياس يحذر: قد يضطر لاعتزال كرة القدم

تعرف على مرض كاسياس في تدريبات بورتو

أكد خوسيه جونزاليس، طبيب إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، صعوبة تحديد موعد عودة صاحب الـ 37 عامًا للملاعب مؤكدًا على ضرورة إجراء فحوصات طبية إضافية..

كاسياس جدد عقده في مارس الماضي لموسم إضافي مع الفريق البرتغالي.

وقال طبيب اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "علينا انتظار تقييم الحالة الصحية لكاسياس وإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة التأثير المستقبلي لقلبه".

وتابع: "يجب علينا الحذر والحرص في التعامل مع الأمر، وعند تأكدنا من الفحوصات أنّه لا يوجد خطر على حياته فسوف نجعله يعود مرة أخرى للملاعب".

كل شيء تحت السيطرة هنا 👊



إيكر يطمئن الجميع 🙏❤️ pic.twitter.com/oZZkMt7Qps — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

الطبيب أشار إلى انّ كاسياس لا يمكن اللعب في الوقت الحالي ولكنّه قد يعود لحياته الطبيعية دون أدني مشكلة.

واختتم: "لو شعرنا بأي خطر على حياته واحتمالية تكرار الأمر فإن الأفضل لكاسياس اعتزال كرة القدم نهائيًا".

وكان ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قد وجّه رسالة إلى كاسياس يتمنى له سرعة التعافي بعد تعرضه لأزمة قلبية مع بورتو.