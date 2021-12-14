طبيب جديد في برشلونة.. ثورة تشافي على طاقم النادي مستمرة

أصبح تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على وشك الانتهاء من ثورته فيما يخص الطاقم الطبي للنادي الكتالوني.

تشافي قرر الاعتماد على خدمات الطبيب ريكارد برونا، الذي يبدأ عمله في النادي الكتالوني يوم الخميس.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برونا شخص يتمتع بأقصى ثقة من تشافي، وينضم إلى قيادة الخدمات الطبية للفريق الأول، ومع استقلالية مطلقة فيما يتعلق بإدارة عيادة النادي.

ما هو الهدف من تعيين برونا؟

يتولى برونا العمل في برشلونة مع التحدي المتمثل في وضع النظام الأساسي في الخدمات الطبية، بعد فترة شهدت انتكاسات للعديد من اللاعبين وأخطاء في التشخيص.

أولوية طبيب برشلونة الجديد تتمثل في تحسين حالة أنسو فاتي وبيدري، ووضع نقطة نهاية لدوامة الانتكاسات العضلية التي عانى منها الثنائي على مدار عام كامل.

ما هي مؤهلات ريكارد برونا؟

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن برونا شخص ذو خبرة عريضة، مع أكثر من 25 عامًا من العمل في برشلونة.

كما يتمتع أيضًا بثقة كاملة من لاعبي الفريق الكبار والموظفين الحاليين.

وفي الواقع، لجأ عدد من لاعبي برشلونة مثل جيرارد بيكيه إلى برونا على مشورة طبية من برونا بشأن الإصابات التي تعرض لها بعد خروجه من النادي.

ثقة بيكيه في برونا قادته لأن يقوم بتعيينه ليكون المستشار الطبي لنادي أندورا الذي يملكه مدافع برشلونة.

برونا خرج من برشلونة قبل أكثر من عام بسبب خلافات مع رامون كانال المدير الحالي للخدمات الطبية في النادي، وتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة في يونيو الماضي للعمل مع نادي الشارقة.

ومع إصرار تشافي على عودته باعتباره الشخص المثالي لوقف نزيف الإصابات التي كادت ستدمر لاعبي الفريق الأول، قرر برونا العودة من جديد إلى برشلونة.

من هم ضحايا عودة تشافي؟

وحتى الآن، ومنذ عودة تشافي إلى تدريب برشلونة قبل قرابة شهر، قرر المدرب التخلي عن خدمات تسعة أشخاص في الخدمات الطبية للنادي.

تشافي أطاح باثنين من الأطباء، إلى جانب ثلاثة من المدربين البدنيين، واثنين من المعالجين الفيزيائيين، بالإضافة إلى اثنين من المحللين.

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