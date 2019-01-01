طبيب تونس يكشف أخر تطورات إصابة فرجاني ساسي

ساسي يسعى للحاق بمنتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث طبيب المنتخب التونسي، عن تطورات نجم وسط نسور قرطاج ونادي الزمالك فرجاني ساسي، وخطوات التأهيل الذي يخضع لها.

وكان ساسي قد تعرض لإصابة بالغة في القدم أثناء لقاء فريقه أمام حسنية أكادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية سيغيب على إثرها حتى أمم إفريقيا.

وقال طبيب المنتخب التونسي في تصريحات لموقع "سوبر كورة" المصري: "حالة ساسي جيدة، وبدأ عملية التأهيل تحت إشرافي من أجل اللحاق بالمنتخب في أمم إفريقيا".

وأضاف: "ساسي بدأ التأهيل منذ يومين" مشيرًا إلى سير عملية التعافي من الإصابة بشكل جيد من أجل اللحاق بأمم إفريقيا حيث يعول عليه المنتخب بشكل كبير.

وخضع ساسي لجراحة عاجلة في تونس عقب الإصابة، بسبب كسر في شظية القدم، بعد الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا وستبعده عن فريقه.

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وتقام أمم إفريقيا 2019 في مصر، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقعت تونس مع مالي وأنجولا.