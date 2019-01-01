طبيب الهلال يوضح تشخيص إصابة إدواردو

البرازيلي أصيب خلال مواجهة الدحيل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، للإصابة خلال مواجهة الدحيل القطري، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

البرازيلي خرج مصابًا في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ونزل سالم الدوسري بدلًا منه، بعدما نجح في تسجيل أولى أهداف الزعيم في المباراة.

وأوضح الجهاز الطبي للهلال أن إدواردو أصيب في العضلة الخلفية، وسيجري أشعة على موضع الإصابة خلال اليومين المقبلين، لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

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الزعيم انتصر على الدحيل بثلاثية مقابل هدف وحيد، سجل الثلاثية إدواردو وعلي آل البليهي وجوميس، بينما أحرز شويا ناكاجيما هدف الفريق القطري الوحيد.

ومنح الفوز الهلال الانفراد بالصدارة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل، صاحب المركز الثاني.