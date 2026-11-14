وسط مخاوف تفاقم الإصابة: الهلال يحسم الجدل.. "هكذا شارك روبن نيفيش أمام الدنمارك"!

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في ليلة الهزيمة العريضة للبرتغال..

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وكأن جورج جيسوس، أراد أن يكون شاهدًا على مرحلة "انهيار ما بعد اعتزال رونالدو"، هكذا كان الحال مع نجم وسط ميدان الهلال، روبن نيفيش، الذي أثار استدعاؤه لقائمة البرتغال، في فترة التوقف الدولي، حالة واسعة من الجدل، في ظل معاناته من إصابة.

في أولى مباريات البرتغال بعد قرار رونالدو بالاعتزال الدولي، ذاق المنتخب البرتغالي مرارة الهزيمة الكبيرة على أرضه، أمام الدنمارك بنتيجة (1-4)، في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، فيما كانت المفاجأة حول مشاركة روبن نيفيش "أساسيًا" في المباراة بصورة طبيعية، حيث قرر جورج جيسوس، الاعتماد عليه لمدة 64 دقيقة، قبل أن يسحبه من الملعب، ويشرك جواو بالينيا، بديلًا له.

وبالتزامن مع مشاركة روبن نيفيش، خرج نادي الهلال، ليوضح الحقائق حول إصابته، وما إذا كانت مشاركته أمام الدنمارك، تهدد بانهيار حالته البدنية.

كيف شارك روبن نيفيش أمام الدنمارك؟

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وفي هذا السياق، ذكر طبيب الهلال، خوان خيمينيز، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة (إكس)، بأن روبن نيفيش كان يعاني من آلام في البطن، بعد آخر مباراة في الدوري، قبل فترة التوقف، ولم يكن جاهزًا للمشاركة في مباراة شباب الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة، ورغم ذلك، إلا أنه بدأ في التحسن خلال الأيام الماضية، حتى بات يشارك في تدريبات البرتغال بشكل طبيعي.

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ونوّه خيمينيز بأن نيفيش تجاوز الآلام وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة، ليضع حدًا للتقارير المخيفة حول إمكانية غياب اللاعب لأسابيع، بسبب آلامه أسفل البطن، والحديث حول احتمالية إجرائه عملية جراحية.

عودة سالم ومارتينيلي .. وغياب بوابري

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وأضاف خيمينيز أن سالم الدوسري، قائد الهلال، تجاوز آلامه التي كان يشعر بها (في الركبة) قبل فترة التوقف، وعاد للتدريبات الجماعية، السبت، فيما بات جاهزًا للمشاركة في مباراة نيفتشي الأوزبكي بالنخبة الآسيوية، يوم الإثنين 23 نوفمبر.

أما عن الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الذي كان يعاني من إصابة في الفخذ، فقد طمأن طبيب الهلال، جماهيره، بأن اللاعب تمكن من إنهاء التدريبات كاملة مع المجموعة، تحضيرًا للمباراة المُقبلة، وكذلك بات الظهير حمد اليامي، جاهزًا، بعدما تدرب مع الفريق، وكان يتم زيادة شدة المران تدريجيًا، حتى بات يتدرب طبيعيًا، ومتاحًا لاختياره في المباراة المُقبلة.

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في المقابل، أشار خيمينيز إلى أن الفرنسي سايمون بوابري، الذي تعرض للإصابة أمام شباب الأهلي في دوري النخبة الآسيوية، يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للفخذ، ما يعني غيابه لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، وقد بدأ الجهاز الطبي برنامج علاجه، وحالته تتحسن بشكل تدريجي.

وتطرق طبيب الهلال للحديث أيضًا عن محمد محزري، الذي أعلن المنتخب السعودي عن إصابة بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، مبينًا أن النادي بصدد متابعة تلك الفحوصات الطبية، قبل الكشف عن مدة علاجه وتأهيله.

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يّذكر أن الهلال قد عاد للتدريبات الجماعية السبت، بعد الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 10 أيام، بقرار من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، خلال فترة التوقف، في ظل غياب 14 لاعبًا لارتباطاتهم مع المنتخبات الدولية.