طبيب المنتخب المصري: عواد يغيب لأسبوعين.. والشناوي جاهز للعب

إصابة حجازي طفيفة ولن تمنعه من اللعب..

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، أن إصابة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي طفيفة ولن تمنعه من اللعب في المباراة المقبلة لفريقه.

وقال أبو العلا في تصريحات لأون سبورت أن حجازي أصيب في الدقيقة 60 من المباراة الأخيرة لفريقه الإنجليزي، وهي إصابة طفيفة.

أما عن محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي فقد أصيب في مباراة الفريق ضد أحد، وخضع للكشف ليتضح إصابته في عضلات الساق، وفقاً للطبيب الذي أكد أنه سيحتاج للراحة لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة.

أما عن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، فأكد أبو العلا وفقاً لخالد محمود طبيب النادي الأحمر أن إصابته مجرد إجهاد في العضلة الضامة لن يعوقه عن العودة في المباراة المقبلة للفريق.