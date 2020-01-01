طبيب الزمالك ومنتخب مصر السابق يصاب بفيروس كورونا

فيروس كورونا ينتشر بقوة خلال الفترة الأخيرة

أعلن طارق سليمان طبيب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن إصابته بفيروس كورونا مطالبًا الجميع بالدعاء له.

وانتشر فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم مما تسبب في توقف الأنشطة الرياضية بشكل كبير خوفًا على سلامة الجميع.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، اليوم الجمعة، من تصريحات للطبيب، مؤكدًا إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المزيد من الفرق

وقال طارق سليمان في تصريحاته، إن في حالة مرور الأيام المقبلة بسلام سيتماثل الشفاء مطالبًا الجميع بالدعاء له بالمرور من هذه المحنة.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء الدولة وخوف المسؤولين على عناصر اللعبة.

وينتظر الجميع في الوقت الحالي المصير النهائي للدوري المصري الممتاز، من وزير الرياضة أشرف صبحي خلال ساعات.