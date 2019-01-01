طبيب الأهلي يوضح إصابة الشناوي

حارسا الشياطين الحمر يغيبان للإصابات في فترة مصيرية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي؛ حارس مرمى الفريق، خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

الشناوي أصيب خلال الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول للمباراة التي أقيمت اليوم، إثر سقوطه بشكل خاطئ على قدمه بعد كرة هوائية. (شاهد الفيديو)

وقال طبيب الشياطين الحمر، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "الحارس يعاني من التواء في أنكل القدم، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بعد العودة إلى القاهرة، وسيتم عرضه على الهيئة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي وفترة الغياب".

إصابة الشناوي وضعت الأهلي في مأزق، حيث يغيب الحارس الآخر شريف إكرامي هو الآخر لمدة ثلاثة أسابيع للإصابة.

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وخسر المارد الأحمر مواجهة الليلة بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة السابعة محافظًا على صدارة المجموعة مؤقتًا، وأضاعت حسم التأهل لدور الـ8 قبل الجولة الأخيرة، بينما ارتفع رصيد فيتا كلوب إلى النقطة السابعة في المركز الثاني مؤقتًا كذلك.