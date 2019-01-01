طبيب الأهلي يكشف مدة غياب وليد سليمان
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عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشف خالد محمود، طبيب النادي الأهلي عن مدة غياب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق بعد الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا.
وكان وليد سليمان تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وقال خالد محمود، أن إصابة وليد سليمان ستمتد إلى 5 أسابيع، للعودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية بعد التأهيل من الإصابة.
وأضاف أن صانع ألعاب الأهلي لن يحتاج إلى تدخل جراحي لعلاج الإصابة الذي تعرض لها في مواجهة شبيبة الساورة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وكشف التشخيص أن وليد سليمان تعرض لجذع شديد في رباط الركبة الداخلي ورباط صابونة الركبة مما سيحتاج إلى فترة تأهيل كبيرة.