طبيب الأهلي يعلن حجم إصابة أليو ديانج

أليو ديانج يتعرض لإصابة في السمانة

كشف خالد محمود طبيب فريق الأهلي، عن حجم إصابة المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الذي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

الأهلي تعادل مع بلاتينيوم بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما، بزيمبابوي، عصر اليوم السبت، حيث واصل الأهلي فشله في تحقيق الفوز في مرحلة المجموعات خارج أرضه منذ 2018.

واشتكى ديانج من إصابة على مستوى قدمه في الشوط الثاني من اللقاء، وغادر المباراة وشارك بدلًا منه محمود متولي، مدافع الفريق في منتصف الملعب.

وقال خالد محمود في تصريحات عقب اللقاء إن اللاعب شعر بآلام في عضلة السمانة وهي سبب خروجه من المباراة بسبب الإجهاد الذي أصاب العضلة.

وأضاف الطبيب: "هناك الكثير من اللاعبين الذين اشتكوا بعد الوصول لزيمبابوي بسبب ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر".

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وتصدر الأهلي ترتيب مجموعته مؤقتًا، برصيد 7 نقاط في انتظار مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في نفس الجولة من دور المجموعات.