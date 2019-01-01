طبيب الأهلي يرافق سعد سمير إلى ألمانيا

سعد سمير تعرض لإصابة قوية في الركبة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

غادر سعد سمير، مدافع الأهلي القاهرة، صباح اليوم الأحد، إلى ألمانيا، استعدادًا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية بعد الإصابة الذي تعرض لها.

وتعرض سعد سمير، مدافع الأهلي لإصابة قوية بقطع جزئي الرباط الصليبي في لقاء ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن خالد محمود طبيب الفريق رافق سعد سمير إلى ألمانيا لمتابعة الفحوصات الطبية معه على الركبة.

وقدرت مدة غياب سعد سمير عن صفوف الأهلي ما يقرب من 3 أشهر، بسبب إصابة الركبة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة في لقاء صن داونز.

وودع الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من صن داونز الجنوب إفريقي ذهابًا بخمسة أهداف نظيفة، والفوز في الإياب بهدف واحد دون رد.

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ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، الخميس المقبل، ويأمل في الحفاظ على صدارة البطولة المحلية.