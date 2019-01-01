طبيب الأهلي يؤكد جاهزية صلاح محسن وسعد سمير لمواجهة وادي دجلة

النادي الأهلي يلتقي أمام فريق وادي دجلة بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري الممتاز

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف خالد محمود، طبيب النادي الأهلي المصري، عن جاهزية الثنائي سعد سمير وصلاح محسن لمباراة وادى دجلة.

النادي الأهلي يلتقي أمام فريق وادي دجلة بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري الممتاز.

وكان سعد سمير قد تواجد في قائمة الفريق أمام نادي مصر المقاصة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وعلى الجانب الأخر، فأن صلاح محسن أصبح جاهزاً بعد عودته للتدريبات الجماعية، وتبقى مشاركته أيضاً في يد المدير الفني.

أخيرًا.. أخبار جيدة عن مصابي الأهلي 🚑



طبيب القلعة الحمراء يؤكد جاهزية صلاح محسن للعب لقاء وادي دجلة الإثنين المقبل. 🔙 pic.twitter.com/XjLUgaFDuv — جول مصر (@goaleg) January 26, 2019

كما أشار طبيب الأهلي إلى أن الثنائي جيرالدو وهشام محمد انتظما في التدريبات الجماعية أمس ويتم تجهيزهما بعد التعافي من الإصابة.