طبيب الأهلي: عمرو جمال يعود بعد لقاء إنبي

مهاجم الأهلي يتعافى من إصابته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد خالد محمود، طبيب فريق النادي الأهلي، على أن عمرو جمال مهاجم الفريق، سيكون جاهزًا ليشارك في المباريات، بعد مواجهة إنبي المقبلة.

الأهلي سيواجه إنبي مساء يوم الخميس المقبل، بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

طبيب الأهلي قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي للقلعة الحمراء: "عمرو جمال يخضع لبرنامج تأهيلي، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد لقاء إنبي".

🔴الأهلي يختبر ظهر أحمد الشيخ لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية.



💫اللاعب اشتكى من آلام في الظهر أبعدته عن التدريبات الجماعية للفريق أمس الثلاثاء. pic.twitter.com/VKUPfOIWif — جول مصر (@goaleg) May 15, 2019

وتحدث خالد محمود عن كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، وسعد سمير المدافع، سيؤديان برنامجهما الذي حدده الطبيب الألماني، استعدادًا للمشاركة.

خالد محمود أكد على أن نيدفيد وسمير سيعودان من ألمانيا، بعد نهاية المرحلة الحالية من العلاج، من أجل الخضوع لفحوصات طبية، لتحديد آخر مرحلة من التأهيل.

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وكان عمرو جمال يعاني من شد في العضلة الأمامية، جعلته يغيب عن مواجهات الأهلي الأخيرة.