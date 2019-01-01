طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة رامي ربيعة وموقف أحمد فتحي

هل يلحق ربيعة بمباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري؟

كشف خالد محمود، طبيب فريق النادي الأهلي، عن طبيعة إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق الأحمر، والتي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي.

رامي ربيعة غادر مباراة الأهلي والإسماعيلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها، ليشارك سعد سمير بدلًا منه، خلال الشوط الثاني من اللقاء.

محمود قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "عمرو السولية جيدة وسيشارك في تدريبات الفريق الجماعية السبت، بعد حصوله على الراحة الكافية".

السولية حصل على راحة لمدة 3 أيام، بسبب معاناته من إنفلونزا شديدة، تسببت في ارتفاع درجة حرارته، قبل خوض تدريبات منفردة مع صالح جمعة ومحمود متولي.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن إصابة رامي ربيعة ليست مقلقة، حيث سيخضع لفحص طبي غدًا، قبل انطلاق تدريبات الفريق، للتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

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وخاض ياسر إبراهيم وعلي لطفي تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية وعلى ملعب مختار التتش، وذلك للتخلص من الشكوى العضلية، وتجهيزهما للمباريات المقبلة.

أحمد فتحي سيخضع لفحص طبي جديد، قبل انطلاق تدريبات السبت، للتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية، بعد شكواه من تورم في الركبة اليمنى.

الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تحقيق العلامة الكاملة، بالفوز في 7 مباريات، ليحصد 21 نقطة.