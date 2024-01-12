"طائرة تجسس" تثير قلق منتخب الجزائر!

"ماما أفريكا" دائمًا!

أثارت طائرة دون طيار "درون" الجدل في معسكر منتخب الجزائر في كوت ديفوار، بعد شكوك حول تجسس بعض من فرق المجموعة التي يوجد بها "الخضر" في كأس أمم إفريقيا 2023.

وشوهدت طائرة دون طيار فوق معسكر منتخب الجزائر، اضطرت المدرب جمال بلماضي إلى إيقاف التدريب الذي أجراه فريقه لحين التحقق من الأمر.

وكان بلماضي يخشى من أن الطائرة موجهة عمدًا لرصد تفاصيل تدريب "محاربي الصحراء" وكشف خططهم قبل المباراة الأولى التي يواجه فيها فريقه منتخب أنجولا يوم الإثنين المقبل في افتتاحية مبارياته بـ"الكان".

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ولكن ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية هو أن صحفيًا إيفواريًا كان ينقل بمشاهد علوية تفاصيل تمارين الجزائر من أجل التغطية لا أكثر.

وتوجد الجزائر في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا إلى جانب كل من بوركينا فاسو، أنجولا، وموريتانيا، وتطمح لاستعادة اللقب الذي حققته لآخر مرة في 2019.