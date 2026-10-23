طائرة إسعاف على ملعب بايرن ميونخ.. رعب في التدريبات بسبب كومباني والنادي يصدر بيانًا رسميًا!

نُقل فينسنت كومباني إلى المستشفى على عجل بعد ظهر يوم الجمعة. كما هبطت طائرة هليكوبتر طبية في مركز تدريبات بايرن ميونخ من أجل المدرب البلجيكي، وفقاً لما ذكرته صحيفة بيلد.

كان كومباني يعاني من وعكة صحية بالفعل هذا الأسبوع، إذ أصيب بعدوى فيروسية نهاية الأسبوع الماضي، ما أجبره على الاستلقاء في غرفة المدرب خلال وبعد المباراة ضد آر بي لايبزيج (6-1).

ثم غاب عن حصتي تدريب بايرن يومي الاثنين والثلاثاء، تاركاً لمساعده مهمة إدارة المؤتمر الصحفي قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال (2-2).

ووفقاً لصحيفة يسبد، فإن العدوى الفيروسية تسببت في مشاكل تتعلق بـ"نسيج ندبي قديم". ويعاني لاعب مانشستر سيتي السابق حالياً من صعوبة في التنقل، إلى جانب مشاكل أخرى.

المباريات التالية فرايبورج الدوري الألماني 12:30 بايرن ميونخ شاهد

وقال البلجيكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ضد آرسنال: "كمدرب، تريد دائماً أن تفعل كل شيء وأن تحقق كل شيء. أصبت بفيروس سيئ للغاية الأسبوع الماضي، وبالطبع لم أستمع إلى جسدي. وعند نقطة معينة، قال لي جسدي: توقف الآن!".

ونشر النادي بيانًا رسميًا كتب فيه: اضطر فينسنت كومباني لتلقي العلاج الطبي يوم الجمعة بعد سقوطه مغشيًا عليه أثناء تدريبات فريق بايرن ميونخ، وكان مدرب الفريق الأول يتابع الحصة التدريبية للفريق الرديف، سيخضع كومباني لفحوصات دقيقة في المستشفى وسيظل تحت الرعاية الطبية، وسيتولى طاقمه التدريبي في الوقت الحالي إدارة التدريبات والمباريات".