طاهر يقترب من الانضمام للأهلي الصيف المقبل

طاهر من المواهب الصاعدة في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب يقترب من الانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان طاهر قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقه في الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية أن طاهر من أبرز أهداف الأهلي في الصيف المقبل لتدعيم هجومه.

وأكدت التقارير أن الأهلي يصر على ضم طاهر في الصيف برغم إصابته القوية الذي تعرض لها رفقة المقاولون العرب.

وتوصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع نظيرتها في المقاولون العرب على ضم اللاعب في الصيف المقبل بعد التوصل للتفاصيل التي ترضي الطرفين.

وكان طاهر قريبًا من الانتقال إلى الأهلي فترة انتقالات الشتوية الماضية ولكن إدارة المقاولون أجلت الصفقة.