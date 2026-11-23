في تطورات جديدة بشأن خليفة روي بيدرو في منصب المدير الرياضي في النادي الأهلي، وضع ميجيل أنخيل تينا؛ المدير الرياضي في فياريال، شرطين أساسيين لقبول المهمة.
ماذا حدث؟
الأهلي يبحث عن مدير رياضي جديد؛ وذلك في أعقاب "إقالة" البرتغالي روي بيدرو باراز من منصبه، ثم استقالة أسامة هوساوي بعدها مباشرة.
نعم.. هوساوي تولى منصب المدير الرياضي لأيام قليلة، بعد "إقالة" روي بيدرو؛ ولكنه استقال اعتراضًا على سياسات مسؤولي النادي الجدّاوي، في عدد من الملفات المهمة.
وقبل أيام قليلة، اعترف تينا في تصريحاته لصحيفة "الميدان الرياضي" بوجود مفاوضات من قبل قلعة الكؤوس للتعاقد معه، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل حينها.
شرطا تينا
من جانبها، كشفت صحيفة "عكاظ" الجديد في هذا الشأن، موضحة أن المدير الرياضي لفياريال قبل العمل في الأهلي، لكن بشرطين..
الشرط الأول: ضرورة توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات، إذ يرى أنها مدة زمنية ضرورية لبناء هيكل متكامل، يخدم الأكاديمية والفريق الأول ويضمن استمرار المنافسة على مستوى عالٍ.
الشرط الثاني: بحسب "عكاظ"، فإن تينا اشترط كذلك التعاقد مع المدرب مارسيلينو بعد نجاحه في فياريال، حيث يراه خيارًا ممتازًا وقادرًا على استثمار إمكانات الفريق بأفضل صورة ممكنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال جارية، حيث يصر تينا على ضمان وجود مشروع جاد وحقيقي قبل إعطاء موافقته النهائية، فلن يرحل عن فياريال إلا عن قناعة تامة بمشروع الأهلي وفرصه في النجاح معه.
رحيل بوسيتش المحتمل
حال الاستجابة لطلبات تينا سيتحقق المطلب الأهم لجمهور الأهلي فيما يتعلق بإقالة المدرب الحالي مارينو بوسيتش.
ويتعرض بوسيتش حاليًا لهجوم حاد، خاصةً بعد تلقي الأهلي الهزيمة أمس الإثنين، أمام الشمال القطري بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
أما عن المدرب الإسباني مارسيلينو؛ والمقترح من قبل تينا، فهو حر منذ يونيو 2026 وقتما رحل عن فياريال بعد ثلاث سنوات تقريبًا من العمل معه.
وبخلاف فياريال، عمل الإسباني مع فرق مارسيليا، أتلتيك بيلباو، فالنسيا، إشبيلية وغيرهم.
وقد قاد فالنسيا لتحقيق لقب كأس إسبانيا 2028-19، وتوج بطلًا للسوبر الإسباني 2020-21 مع أتلتيك بيلباو.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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