طالب بحماية دولية.. كارباخال: لاعبو الكرة "هدف سهل" للصوص!

بعد محاولة سطو أنقذه منها نظام الحماية في المنزل

يرى داني كارباخال ظهير أيمن ريال مدريد أن لاعبي كرة القدم "هدف سهل" للمجرمين واللصوص بعد أن كان اللاعب الدولي الإسباني عرضة لمحاولة سطو على المنزل خلال الأيام الأخيرة.

اللاعب الإسباني قال إن 3 رجال ملثمين كانوا يحملون هراوات حديدية، حاولوا دخول منزله وسرقة محتوياته صباح الثلاثاء، ولكنهم فشلوا في ذلك نظرًا للنظام الأمني المعتمد في المنزل.

يأتي هذا عقب تأكيد تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج المنتقل حديثً ا إلى صفوف تشيلسي إلى عملية سطو على منزله في برشلونة قبل أن ينهي عملية رحيله عن البلوجرانا.

وطالب كارباخال بشكل واضح بزيادة تأمين لاعبي كرة القدم وإضفاء طابع دولي على هذه العملية، لأن اللاعبين يرتحلون بين العديد من البلدان ويسهل رصدهم كأهداف.

كارباخال قال في تصريحات لبرنامج "سالفامي": "لقد حاولوا اقتحام منزلي ولكن نظام الحماية أبلى بلاء حسنًا".

وأضاف: "كانت حالة عارمة من الخوف، أشكر الرب على أننا لم نكن بالمنزل ولم يحدث شيء، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مشابه معي، وآمل أن تكون الأخيرة".

وأردف: "لاعبو الكرة هدف سهل وآمل أن يتم إيجاد هؤلاء اللصوص الذين يجري التحقيق بشأنهم في أقرب وقت ممكن".

وأكد أن "اللصوص يعرفون متى نلعب ونكون خارج المنزل، نحن أهداف واضحة بالنسبة لهم".