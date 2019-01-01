طاقم مجري بقيادة كاراكو لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

برج العرب يستضيف القمة 118

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك المقرر لها غدًا.

وحسم الأهلي الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب، ضمن الجولة الماضية من المنافسات واتساع الفارق مع الزمالك لخمسة نقاط ويتبقى مباراة واحدة.

وأسندت لجنة الحكام المباراة للمجري فرانس كاراكو، يعاونه كلًا من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش حكام راية.

وجاء الحكم الرابع أيضًا ضمن الطاقم الأجنبي، حيث كانت تسند لإحدى الحكام المصريين، حيث يقوم أدام فوركش بدور الحكم الرابع.

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ولن يتواجد حكام إضافيين خلف المرمى كما هو الحال في مباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بسبب الطاقم الأجنبي.