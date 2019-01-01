طاقم كرواتي لإدارة مواجهة الجونة وبيراميدز

مواجهة قوية بين الجونة وبيراميدز في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف من عصام عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز والجونة.

ويستضيف الجونة، نظيره بيراميدز، اليوم الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرًا، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز على ملعب "الجونة".

ويدير اللقاء الحكم الكرواتي فران يوفيتش ويعاونه كلًا من خرفويا راديتش وجوران باريتسا مساعدان، وإيجور بايتش حكمًا رابعًا.

وكان الجونة قد طالب بتعيين حكام أجانب في مباراته أمام بيراميدز، وهو ما أكده الأخير ونشر الخطاب الرسمي لاتحاد الكرة مطالبًا بطاقم حكام أوروبيًا.

طاقم كرواتي لإدارة مباراة الجونة وبيراميدز



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن طاقم حكام كرواتي سيدير مباراة اليوم بين الجونة وبيراميدز، في الجولة 23 لدوري القسم الأول، ويقود الطاقم فران يوفيتش ويعاونه خرفويا راديتش وجوران باريتسا، وإيجور بايتش حكما رابعا. pic.twitter.com/T0VIqG0k7j — EFA.eg (@EFA) February 19, 2019

ويسعى بيراميدز لمواصلة الضغط على الزمالك صاحب الصدارة خلال المباريات المقبلة، حيث سيواجه الأبيض نظيره طلائع الجيش غدًا الأربعاء.