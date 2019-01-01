طاقم صيني لإدارة لقاء السد وباختاكور في دوري أبطال آسيا

السد يسعى لحسم مواجهته مع باختاكور

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن أطقم حكام الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بالموسم الحالي.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الإثنين المقبل حيث تلعب اللقاءات على 3 أيام حيث تحمل مواجهات من العيار الثقيل.

ويدير الصيني فو مينج، لقاء السد القطري أمام باختاكور الأوزبكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

ويساعد فو مينج كلًا من وهيو ويمنج ووانج ديكسين مساعدان، وتشين هيسين حكمًا رابعًا.

وسيكون توكابييف كيميل، من جمهورية كيرغستان، هو مراقب المباراة التي ستقام على ملعب باختاكور المركزي يوم الثلاثاء القادم.

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ويسعى السد لتحقيق الفوز على باختاكور الأوزبكي من أجل اعتلاء قمة المجموعة، حيث يحتل الزعيم القطري المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما يتصدر باختاكور المركز الأول برصيد 4 نقاط.