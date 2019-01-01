طاقم حكام من مورشيوس لمواجهة الزمالك وزيسكو الزامبي

الزمالك يستعد لمواجهة هامة أمام زيسكو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، طاقم حكام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره زيسكو، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت المقبل، في زامبيا في لقاء هام للغاية.

وكشف الكاف خلال الساعات الأخيرة عن تولي طاقم حكام من مورشيوس مهمة إدارة مواجهة الزمالك وزيسكو الزامبي.

ويدير اللقاء حكم الساحة أحمد أمتياز، ويعاونه كلًا من سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين، وباتريك ميلازار الحكم الرابع وعبدالباسط إبراهيم مراقبًا للمباراة من جنوب إفريقيا.

ويسعى الزمالك لخطف فوز ثمين أمام زيسكو، سيفرق معه خلال مشواره في مجموعته التي تضم كلًا من مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

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ويتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد 6 نقاط، ويأتي الزمالك المركز الثاني بعد الفوز في لقاء وتلقي هزيمة من صاحب المركز الأول.

ويتواجد زيسكو في المركز الثالث بنقطة واحدة بالتعادل أمام بريميرو دي أوجوستو في الجولة الأولى من منافسات البطولة الإفريقية.