طاقم حكام صربي للإسماعيلي والزمالك وكرواتي لبيراميدز والأهلي

حكام أجانب يديرون للقاءين بناءً على طلب الأهلي والزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام مواجهتي الغد بالدوري المصري الممتاز بين الزمالك والإسماعيلي، والأهلي وبيراميدز.

مواجهة الفارس الأبيض من المقرر أن تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.

وسيدير المباراة طاقم حكام صربي يقوده نوفاك سيمورتش، ويعاونه دراجون بوجي وسفيتوزار جينين، وميولش جورجتش حكمًا رائعًا.

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أما لقاء الشياطين الحمر وكتيبة الزرقاء فيقام على ملعب بتروسبورت، في الثامنة مساءً، ضمن مؤجلات الجولة الـ25.

وكلفت لجنة الحكام طاقم كرواتي لإدارة اللقاء، يقوده إيفان بينيك، ويعاونه إيفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكماًا رابعًا.

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأبيض والأزرق أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

فيما يحل الدراويش في المركز السابع بـ37 نقطة.