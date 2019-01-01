طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال والنجم الساحلي في الكونفدرالية

آخر مباريات دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إسناد مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، إلى التحكيم المصري، في بطولة الكونفدرالية.

ويستضيف الهلال نظيره النجم يوم 22 أبريل الجاري، في إياب دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، والتي تأجلت بسبب الأحداث السياسية في السودان.

ومن المنتظر ان يقود الحكم المصري محمود البنا اللقاء، الذي يقام في القاهرة، بعد نقل المباراة من السودان بناء على طلب من الاتحاد الأفريقي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في تونس.

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة النجم والهلال، سيواجه الزمالك المصري في الدور النصف النهائي من البطولة.