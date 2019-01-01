طاقم تحكيم صربي لإدارة مواجهة الزمالك وحرس الحدود

بعدما هدد الأبيض بعدم خوض اللقاء، عاد وتراجع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم الحكام، الذي سيدير مواجهة الزمالك أمام حرس الحدود، مساء اليوم الإثنين.

المباراة من المقرر أن تقام على استاد المكس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

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وأسندت اللجنة إدارة المباراة لطاقم حكام صربي، يقوده نوفاك سيموارتش، ويعاونه بويان بانوفيتش وسيفزتار زيبين، وميلوش جورجيتش حكمًا رابعًا.

كان رئيس القلعة البيضاء قد هدد بعدم خوض المباراة إلا بعد خوض الأهلي مواجهته أمام المقاولون العرب المؤجلة إلا أنه تراجع عن قراره.ويحتل الأبيض المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي محتل الصدارة من 32 مباراة.

بينما يأتي الفريق العسكري في المركز الـ13 برصيد 37 نقطة.