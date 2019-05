طاقم تحكيم أرجنتيني لنهائي كأس الملك

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النهائي من المقرر أن يقام غدًا الخميس، على استاد الملك فهد الدولي، بين الاتحاد والتعاون.

وكلفت اللجنة طاقم أرجنتيني بقيادة نيستور بيتانا، ويعاونه هيرنان مايدانا مساعد أول، وهوان بيلاتي مساعد ثاني، وفرناندو إيتشينكي حكمًا رابعًا، وأندرسون دارونكو حكمًا للفيديو.

مدرب التعاون: الاتحاد تاريخي وسنستغل نقاط الضعف للتتويج بالكأس

نيستور بيتانا يبلغ من العمر 43 عامًا، وأدار من قبل مباريات في مونديال كأس العالم تحت 17 عامًا 2013، ومونديال 2014، كوبا أمريكا 2015، ودورة الألعاب الأولمبية 2016، بجانب كأس القارات 2017، وافتتاح ونهائي كأس العالم 2018.

يذكر أن التعاون تأهل للنهائي بعدما أقصى الهلال بالتغلب عليه بنتيجة تاريخية بخماسية نظيفة.

بينما أطاح العميد بالنصر بالفوز برباعية مقابل هدفين، في الأشواط الإضافية.

