طاقم برتغالي يدير لقاء الزمالك وسموحة

اتحاد الكرة يلبي طلب الزمالك باستقدام حكام أجانب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت جنسية طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة.

وكان الزمالك قد طلب باستقدام حكام أجانب لمبارياته في باقي لقاءات الدوري المصري الممتاز، بعد لقاء المقاولون العرب في الجولة الماضية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن عصام عبدالفتاح المشرف على لجنة الحكام وعضو مجلس اتحاد الكرة استقر على طاقم برتغالي لإدارة اللقاء.

ويواجه الزمالك نظيره سموحة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بترو سبورت" مساء غدًا الأربعاء.

وأرسل مجلس الأبيض قيمة استقدام طاقم الحكام الأجنبي، 25 ألف دولار مساء أمس الإثنين، من أجل الاستقرار على الطاقم واستقدامه وتنفيذ رغبة الزمالك.

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ويسعى الزمالك لتأمين صدارة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتلها برصيد 55 نقطة، وخلفه الأهلي برصيد 53 نقطة وبيراميدز ثالثًا برصيد 52 نقطة.