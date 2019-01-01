طاقم بحريني لإدارة لقاء الأهلي والهلال في البطولة العربية

لقاء قوي بين الأهلي والهلال في البطولة العربية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كلف الاتحاد العربي لكرة القدم، طاقم بحربيني لإدارة لقاء الأهلي والهلال في إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ومن المفترض أن تقام المباراة يوم 15 أبريل الجاري، على ملعب "الجوهرة"، في لقاء قوي سعودي خالص في البطولة العربية لخطف أحدهما بطاقة النهائي.

وكشف الاتحاد العربي عن إسناد المباراة للطاقم البحريني بقيادة نواف شكر الله، لإدارة اللقاء المقرر له منتصف الشهر الجاري على ملعب "الجوهرة".

وشارك شكر الله في منافسات كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل، وأيضًا النسخة الماضية 2018 والتي أقيمت في روسيا العام الماضي.

وانتهى لقاء الذهاب بين الأهلي والهلال، بفوز الزعيم بهدف دون رد، حيث شهدت جدلًا واسعًا بسبب الحالات التحكيمية من قبل الإماراتي عمار الجنيبي.

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ويسعى الأهلي لاستغلال سقوط الهلال محليًا أمام النصر، في الدوري السعودي، بعد أن هزم الزعيم أمام العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفقد الصدارة.