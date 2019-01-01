طارق يحيى يفكر في عدم إشراك محمود علاء أمام ديكاداها

طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يفكر طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك عدم المجازفة بمشاركة محمود علاء مدافع الأبيض، في مباراة ديكاداها الصومالي.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب، حيث يسعى الأبيض لانطلاقة قوية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن طارق يحيى يتجه لإراحة محمود علاء أمام ديكاداها الصومالي وعدم المجازفة به.

وكان علاء تعرض لإصابة قوية في الرأس أمام الأهلي في أخر مباريات الدوري المصري الممتاز، وجاء على إثرها ارتجاج خفيف في المخ.

ويتم في الوقت الحالي تجهيز علاء ببرنامج تأهيلي من أجل لحاق المدافع بلقاء الإياب المقرر إقامته في مصر أيضًا يوم 23 أغسطس الجاري.

ويبتعد عن الزمالك أيضًا كلًا من عبدالله جمعة وفرجاني ساسي وطارق حامد، بسبب عدم الجاهزية البدنية.