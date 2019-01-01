طارق يحيى يرفض الوديات قبل مواجهة ديكاداها الصومالي

الزمالك يستعد لبدء مشواره الإفريقي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حسم طارق يحيى المدير الفني لنادي الزمالك، موقفه من خوض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة قبل لقاء دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، ضمن دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا حيث تقام المواجهتين في القاهرة بعد الاتفاق بين الناديين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن طارق يحيى رفض خوض أي مباريات ودية في الوقت الحالي قبل مواجهة الفريق الصومالي.

ويركز طارق يحيى في الوقت الحالي على الجانب الفني والرفع من الحالة البدنية للفريق قبل مواجهة الفريق الصومالي يوم 11 أغسطس الجاري.

وينتظر الزمالك تعيين مدير فني أجنبي عقب مباراة الفريق الصومالي، ليتولى تدريبه في لقاء السوبر الإفريقي المقرر لها منتصف الشهر الجاري.

ويستضيف ملعب "بتروسبورت" مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، الأحد المقبل، بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة الدولي.