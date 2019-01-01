طارق يحيى: رحيلي لرفع الضغوطات عن ميتشو ومصلحة الزمالك أهم

الصربي ميتشو وصل القاهرة ورحيل يحيى يقترب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح طارق يحيى؛ المدير الفني المؤقت للزمالك، الأسباب التي دفعته عن الاعتذار عن التواجد في الجهاز الفني الجديد للفارس الأبيض، موضحًا أن تجنب المشكلات وراء ذلك.

الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" وصل إلى القاهرة صباح أمس الأحد، تمهيدًا لتوقيع عقود توليه المسؤولية الفنية للفارس الأبيض بشكل رسمي.

ورغم إعلان رئيس القلعة البيضاء استمرار يحيى في الجهاز الفني للصربي بمنصب المدرب العام، إلا أنه اعتذر.

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وقال يحيى، خلال تصريحاته لبوابة "العين الرياضية": "وجودي في الجهاز الجديد قد يضع ضغوطات كبيرة على المدير الفني وقد يؤدي لحدوث مشكلات، ومصلحة النادي أهم من عملي به".

وأضاف: "إذا طلبت الإدارة مني قيادة الفريق في لقاء العودة أمام ديكاداها الصومالي فسأفعل لحين تولي ميتشو المهمة كاملة".

المدرب المؤقت اختتم: "راضٍ تمامًا عن الفترة التي قضيتها مع الزمالك، الفريق قادر على حصد كل البطولات خلال الفترة المقبلة، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد".

يذكر أن يحيى قاد الأبيض لتحقيق الفوز على الفريق الصومالي بسباعية نظيفة، في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 23 من الشهر الجاري.