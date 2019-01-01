طارق كيال يتحدث عن سبب رحيل جيسوس عن الهلال

جيسوس رحل في مفاجأة كبيرة وتولى ماميتش بدلًا منه تدريب الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث طارق كيال مدير الكرة السابق بفريق أهلي جدة، عن رحيل جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال، والذي ترك الزعيم خلال الأسابيع الماضية.

وتولى زوران ماميتش، المدير الفني السابق للعين الإماراتي، تدريب الهلال، خلفًا للبرتغالي الذي قادهم نحو قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كيال في تصريحات صحفية: "جيسوس لم يتوصل لاتفاق مع الهلال لتجديد تعاقده وكان سيرحل بنهاية الموسم الحالي، فلذلك لم يستمر".

وأضاف: "الهلال قدم مستوى طيب أمام القادسية بقيادة ماميتش تحكموا في اللقاء بشكل رائع وجوميز مهاحم خطير ومن الممكن أن يلعب صانع ألعاب أيضًا".

واختتم كيال تصريحاته قائلًا: "الهلال فريق متكامل للغاية، قوي ولديه عناصر مميزة، وسيشكل موسمًا رائعًا".

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ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، وخلفه النصر في مركز الوصيف، ويأتي الأهلي ثالثًا في صراع المقدمة.