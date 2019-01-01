طارق سليمان يتحدث عن مشاركة الشناوي مصابًا وسبب ضم شوبير رغم عدم قيده

الأهلي فاز وتأهل لدور الـ8 أمام شبيبة الساورة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف طارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، عن كواليس الدفع بمحمد الشناوي؛ حارس المرمى، خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، مؤكدًا أن رغبة الحارس ودور الجهاز الطبي سبب الدفع به.

الحارس كان قد أصيب خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا، بجزع في العضلة الخلفية، وخرج من المباراة ليشارك علي لطفي بدلًا منه.

وقال سليمان، موضحًا خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "بعد إصابة الشناوي ترددت أنباء عن جلوس رمضان صبحي احتياطيًا كحارس هو أو أحمد فتحي، لكن نحن كنا نعمل والجهاز الطبي قام بدور كبير حتى يكون الشناوي جاهزًا لمواجهة شبيبة الساورة، والحارس نفسه قام بمجهود كبير ليعود".

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وأضاف: "لا نجازف بأي لاعب والشناوي إذا لم يكن جاهزًا لمَ كان شارك، إصابته كانت مجرد جزع وليست مزق، والجزع من الممكن أن يشارك به وحدثت من قبل مع أبو تريكة وسعد سمير، وقبل المباراة بيوم واحد تأكدنا من جاهزيته بنسبة 80 بالمئة وصباح يوم اللقاء قررنا الدفع به، لأن حالته كانت تتحسن بشكل كبير ورغبته حسمت مشاركته".

وعن موقف علي لطفي من الجلوس احتياطيًا بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال مواجهة فيتا كلوب، تابع: "تحدثت مع علي لطفي بعد اختيار الشناوي للعب، وجدته متفهمًا للغاية للموقف، هو انتظر المشاركة وحصل عليها في المباراة الماضية أمام فيتا كلوب وقدم مردودًا رائعًا، استحق عليه الحصول على لقب أفضل حارس بالجولة من الاتحاد الأفريقي، لكنني أخبرته أن الشناوي هو من سيشارك أمام الساورة لخبراته وتفهم الموقف بشكل جيد".

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واختتم موضحًا سبب ضم مصطفى شوبير؛ حارس مرمى فريق الشباب، لمعسكر الفريق رغم عدم قيده في القائمة الأفريقية: "وصفوا انضمامه بالفضيحة، هل نحن لا نعلم أن مصطفى شوبير غير منضم للقائمة الأفريقية؟، كلام فارغ، لا نحتاج لتفسير كل شيء، قمنا بضم شوبير من أجل التقسيمة في التدريبات وحتى يشارك علي لطفي في التدريب لأن الشناوي كانت هناك شكوك حول قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية".

يذكر أن الأهلي حقق الفوز أمام شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة، أمس السبت، على ملعب برج العرب، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل الشياطين الحمر لدور الـ8 كأول المجموعة بعشر نقاط، بينما ودع الفريق الجزائري بعد تحقيق سيمبا التنزاني المفاجأة وفوزه أمام فيتا كلوب، ليرتفع رصيده لتسع نقاط، فيما تجمد رصيد الساورة عند ثماني نقاط.