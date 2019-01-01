طارق سليمان: مواجهة الأهلي والإسماعيلي خارج الحسابات

المارد الأحمر في مباراة صعبة أمام الدراويش

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح طارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، أن أمام فريقه ثلاث مباريات ليتوج بطلًا للدوري المصري الممتاز، مؤكدًا على صعوبة مواجهة الإسماعيلي المقبلة.

المارد الأحمر يستعد لملاقاة الدراويش بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ18.

وقال سليمان، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "تخطينا محطات صعبة في الدوري، لكننا نلعب على بطولة، وكل مباراة ليست النهاية، بل هي بداية لمحطة جديدة يستعد لها الفريق بكل قوة بحثًا عن الفوز باللقب".

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وأضاف: "أمامنا ثلاث مباريات على النهاية، والبداية من مواجهة الإسماعيلي، التي دائمًا ما تكون خارج الحسابات ولا تتوقف عند حالة الفريقين قبل أي مباراة أو ترتيبهما في الجدول، كما هو الحال عندما يلتقي الأهلي بالزمالك، فدائمًا ما يقدم الإسماعيلي مباريات قوية أمامنا، وهو ما يؤكد أن اللقاء لن يكون سهلًا على الفريقين، لكن نأمل أن يكون التوفيق حليفنا".

مدرب حراس المرمى تابع: "الإسماعيلي لديه دفعة معنوية كبيرة بعدما حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام الداخلية تحت قيادة الجهاز الجديد، لذلك علينا التركيز جيدًا حتى ننهي مشوارنا بنجاح".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة من 29 مباراة، بينما يأتي الدراويش في المركز السابع بـ41 نقطة.