طارق سليمان: المباراة تأثرت بالأمطار.. وكنا الأخطر في الشوط الأول

مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي طارق سليمان غير راضٍ على أداء الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي إنه لم يكن راضٍ على أداء الفريق أمام الغريم التقليدي الزمالك، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب برج العرب في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال طارق سليمان في تصريحاته عقب المباراة: "سنحت أمامنا أكثر من فرصة في الشوط الأول، الزمالك مثل علينا خطورة في الشوط الثاني رغم استحواذنا على الكرة".

لقاء أضاعت الأمطار متعته - الأهلي والزمالك أحباب في القمة 117

كما أضاف سليمان: "لقد تأثرت المباراة بالأمطار وظروف الملعب، كنت أتمنى أن نفوز لأن المشوار لا يزال طويلًا وأمامنا إحدى عشرة مباراة منهم مباراة الدور الثاني مع الزمالك، كنا سنظهر بشكل أفضل لو تحدث الظروف الجوية اليوم".

يذكر أن الزمالك يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق الدوري المري بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الأهلي.



