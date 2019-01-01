طارق سليمان: الزمالك لديه عناصر مميزة ولكن

مدرب حراس الأهلي يوضح موقف الشناوي وعلي لطفي من القمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى طارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، أن مواجهات القمة بين الأحمر وغريمه التقليدي الزمالك دائمًا ما تكون صعبة، معربًا عن تطلع فريقه لتحقيق الفوز.

الشياطين الحمر يستعدون لملاقاة الزمالك في 30 من مارس الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ17بالدوري المصري الممتاز.

وقال سليمان، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "نستعد بقوة للقمة ونأمل أن نخرج بالنتيجة التي نتطلع إليها، نتمنى أن يكون الفوز حليفنا، حتى نتمكن من صدارة جدول الترتيب".

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مدرب حراس الشياطين الحمر أضاف: "مباريات القمة دائمًا ما تكون صعبة والزمالك يسير بشكل جيد ولديه عناصر مميزة، لكن الأهلي لديه أهداف يتطلع لها ويرغب في تحقيقها".

وعن موقف ثنائي حراسة المرمى، أوضح طارق سليمان: "محمد الشناوي وعلي لطفي جاهزان للمباراة، والشناوي اكتمل شفائه وشارك في المران بصورة طبيعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الزمالك صاحب الصدارة.