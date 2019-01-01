طارق ذياب: صلاح بحاجة لمساعدة مهاجم أفضل من مروان محسن

قبل المواجهة المنتظرة ضد الكونغو الديمقراطية

طالب المحلل التونسي طارق ذياب، الجماهير المصرية بعدم توقع ظهور محمد صلاح مع منتخب بلادها، بنفس الشكل الذي يظهر عليه بليفربول.

صلاح حصل على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بموسمه الأول مع الريدز، بينما حصد لقب الهداف مرتين متتاليتين.

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المهاجم المصري كان له دوراً كبيراً في تأهل الفراعنة لكأس العالم روسيا 2018، ويسعى لتكرار ذلك بكأس الأمم الإفريقية هذا الشهر.

وقال ذياب في تصريحات تليفزيونية:"لا يجب على الجماهير والنقاد في مصر، انتظار نفس مستوى صلاح مع ليفربول في المنتخب".

طارق ذياب: الجماهير المصرية يجب أن لا تنتظر من صلاح ما يقدمه مع ليفربول..#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/MUrtHqM8If — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٦ يونيو ٢٠١٩

وأضاف:"صلاح يلعب مع نجوم على أعلى مستوى هناك، والآن يلعب مع مهاجم مثل مروان محسن، والفوارق الفنية بينهما كبيرة جداً".

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وتابع:"صلاح يعتمد كثيراً على الحل الفردي، لأن مروان لا توجد لديه إمكانية مجاراة مستواه".

وشدد الدولي التونسي السابق، على حاجة مصر لمهاجم كبير هداف بجوار كل من صلاح وتريزيجيه.

وتأتي تصريحات ذياب قبل لحظات من مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس إفريقيا.