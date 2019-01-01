طارق حامد يعتذر للشعب المصري بعد الخروج من أمم إفريقيا

لاعب وسط الفراعنة يعتذر للجمهور المصري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اعتذر طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر، إلى الجماهير المصرية، بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية مبكرًا.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على يد جنوب إفريقيا، بعد الخسارة بهدف دون رد على ستاد القاهرة.

طارق حامد قدم اعتذاره عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء نصها كالآتي:

اعتذر للشعب المصري على اننا لم نكن على قدر تطلعاتكم، وشكرا لكل من ساندنا وانتقدنا.. آسف لشعوركم بالإحباط.. بالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم

بلادي بلادي بلادي.. لكي حبي وفؤادي 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/cSPHNCeawx — Tarek Hamed (@TarrekHameed) July 8, 2019

"أعتذر للشعب المصري على أننا لم نكن على قدر تطلعاتكم، وشكرًا لكل من ساندنا وانتقدنا، آسف لشعوركم بالإحباط".

"بالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم، بلادي بلادي بلادي، لكي حبي وفؤادي".

طارق حامد ضمن اللاعبين القلائل من حصلوا على الإشادة بصفوف منتخب مصر، بعد الأداء الرائع الذي قدمه بقميص الفراعنة، رغم الإخفاق.