طائرة خاصة لمنتخب مصر في رحلتي النيجر ونيجيريا

منتخب مصر يواجه النيجر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا ونيجيريا وديًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر في رحلة النيجر المقرر لها في مارس المقبل.

ويختتم المنتخب المصري تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة النيجر في مارس المقبل، في الجولة السادسة من المنافسات بعد أن حسم تأهله.

وحصلت مصر على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية مؤخرًا بعد سحبها من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها من الناحية التنظيمية لاستضافة البطولة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن طول رحلة النيجر، جعل مسئولو الاتحاد المصري لتخصيص طائرة للمنتخب في الرحلة.

ويواجه المنتخب المصري عقب لقاء النيجر، نظيره منتخب نيجيريا وديًا في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام منتصف العام الجاري.

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وكان منتخب الفراعنة قد حسم تأهله قبل الحصول على حق الاستضافة بعد الفوز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الخامسة.