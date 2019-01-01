طائرة خاصة تنقل مدرب النصر الجديد من البرتغال إلى الرياض

فيتوريا حالياً يقوم بتجهيز الحقائب من أجل السفر وبداية المشوار بشكل سريع مع فريقه الجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت أحدى الصحف البرتغالية توصل إدارة النصر إلى اتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا من أجل قيادة العالمي خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "أبولا" أشارت إلى أن طائرة خاصة ستنقل المدير الفني إلى الرياض خلال أيام من أجل توقيع العقد بشكل رسمي وبداية المشوار.

وأكدت الصحيفة أن فيتوريا حالياً يقوم بتجهيز الحقائب من أجل السفر وبداية المشوار بشكل سريع مع فريقه الجديد. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

وواصلت لتشير إلى انه قد يبدأ في مهمة قيادة الفريق عقب نهاية مباراة الفيصلي التي ستقام اليوم الخميس، وتوقعت أن يقود الفريق أمام الأنصار في كاس خادم الحرمين الشريفين الأسبوع المقبل.

استعدوا ! 🔥 👈لمباريات سادس أيام #كأس_آسيا2019... 🗓️

الإمارات 🇦🇪والبحرين🇧🇭 في مهمتَيْن صعبتَيْن.. وسوريا 🇸🇾 تحت شعار "لا بديل عن الفوز" أمام الأردن 🇯🇴 في الجولة الثانية من البطولة.



⌛️ المباريات بتوقيت مكة المكرمة.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/ssCXiQDuYX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

وأوضحت الصحيفة أن فيتوريا المقال من نادي بنفيكا البرتغالي منذ أيام سيكون مديراً فنياً بدلاً من مواطنه هيلدر كريستوفا الذي عمل بشكل مؤقت عقب رحيل الأورجوياني دانيال كارينيو عن قيادة النصر.