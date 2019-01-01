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طائرة خاصة تنقل مدرب النصر الجديد من البرتغال إلى الرياض

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KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP
فيتوريا حالياً يقوم بتجهيز الحقائب من أجل السفر وبداية المشوار بشكل سريع مع فريقه الجديد

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت أحدى الصحف البرتغالية توصل إدارة النصر إلى اتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا من أجل قيادة العالمي خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "أبولا" أشارت إلى أن طائرة خاصة ستنقل المدير الفني إلى الرياض خلال أيام من أجل توقيع العقد بشكل رسمي وبداية المشوار.

وأكدت الصحيفة أن فيتوريا حالياً يقوم بتجهيز الحقائب من أجل السفر وبداية المشوار بشكل سريع مع فريقه الجديد.

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وواصلت لتشير إلى انه قد يبدأ في مهمة قيادة الفريق عقب نهاية مباراة الفيصلي التي ستقام اليوم الخميس، وتوقعت أن يقود الفريق أمام الأنصار في كاس خادم الحرمين الشريفين الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن فيتوريا المقال من نادي بنفيكا البرتغالي منذ أيام سيكون مديراً فنياً بدلاً من مواطنه هيلدر كريستوفا الذي عمل بشكل مؤقت عقب رحيل الأورجوياني دانيال كارينيو عن قيادة النصر.

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