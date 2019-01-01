طائرة خاصة تنقل الرجاء للكونغو لمواجهة أوتو دويو

الرجاء سيواجه أوتو دويو في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، سفر بعثة الفريق يوم الجمعة المقبل، لمواجهة أوتو دويو الكونغولي، عبر طائرة خاصة.

الرجاء سيسافر إلى الكونغو، لمواجهة أوتو ديو بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الرجاء سيتفادى المتاعب التي عانى منها سابقًا، وسيسافر عبر طائرة خاصة، في رحلة ستستغرق 5 ساعات فقط.

الرجاء سيصل إلى العاصمة برازافيل، وبعدها سيتوجه إلى مدينة أواندا التي ستشهد إقامة المباراة أمام أوتو دويو الكونغولي.

وتشهد قائمة الرجاء المسافرة غياب العديد من اللاعبين، أبرزهم بدر بانون، وإلياس الحداد وعبد الجليل جبيرة.