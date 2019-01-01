ضيوف عن صلاح وماني: لا يمكن الحصول على أحدهما بدون الآخر

أسطورة السنغال يبدي رأيه في الشراكة الإفريقية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الحاج ضيوف أسطورة السنغال اعتقاده أن شراكة مواطنه ساديو ماني والمصري محمد صلاح في ليفربول لا يمكن اقتطاع أحدهما منها.

وقال ضيوف لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):"كل من يتابع الكرة يخبرك أنه لا مجال للنقاش حول وجودها في قائمة أفضل10 لاعبين، إنهما مثال رائع لما يجب أن تكون عليه معايير الكرة الأفريقية، نحن نفخر بهم".

وأضاف:"لا يمكنك الحصول على واحد بدون الثاني، أحدهما أيسر القدم (صلاح) والثاني يلعب بيمناه (ماني) ساديو يحتاج إلى مو كما يحتاج مو إلى ساديو".

وأوضح:"لديهم نفس المميزات، السرعة والإنهاء والمهارة في اللمسة الأخيرة، صلاح فعال أكثر أمام المرمى لأنه يبذل جهداً دفاعياً أقل من ماني، ولكني سأقولها مجدداً: لا يمكن الحصول على أحدهما بدون الآخر".

أما عن فرصة ترشحهما لجائزة أفضل لاعب في العالم قال:"سأدعم ساديو لأنه مواطني ولأنه كأخ أصغر لي، كما يملك أفضلية أخرى، لديه الذوق (مازحاً)، أينما ذهب يقول أن نماذجه في كرة القدم هم مارادونا وزيدان والحاج ضيوف".

يذكر أن ماني وصلاح قد احتلا المركزين الخامس والسادس في ترتيب أفضل لاعبي أوروبا، وهي الجائزة التي فاز بها زميلهما فيرجيل فان دايك.