ضياء السيد: هناك الكثير من العروض للنني وآرسنال يتمسكون به

ضياء السيد يتحدث عن تمسك آرسنال وأوناي إيمري بمحمد النني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب المصري ضياء السيد إن محمد النني لديه الكثير من العروض ولكن آرسنال يرفضها لأن أوناي إيمري يريده.

وكان محمد النني قد انضم إلى معسكر المنتخب المصري استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الجمعة بعد المقبلة.

وحول جلوسه بديلًا في أغلب أوقات الموسم الماضي، قال ضياء السيد إن محمد النني ليس راضيًا على جلوسه بديلًا وابتعاده عن المشاركة.

— ON Sport (@ONsportEg) ١٢ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "هناك العديد من العروض وصلت بالفعل لمحمد النني، وآرسنال هو من كان يطلب منه البقاء، لقد سمحوا بتسعة لاعبين بالمغادرة وطلبوا بقاءه"

وتابع: "في حال استمرار الوضع كذلك سيأخذ النني خطوة الرحيل بحثًا عن فرص أكثر، هناك العديد من العروض بالفعل من أندية في البريميرليج"

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يذكر أن محمد النني قد احتل رفقة آرسنال وصافة الدوري الأوروبي هذا الموسم والمركز الخامس على سلم ترتيب البريميرليج.