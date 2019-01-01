رئيس ضمك: لم تتح للنصر سوى 6 فرص للتسجيل أمامنا

رئيس ضمك يرفض نغمة أن فريقه نجا من خسارة كبيرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك أن مقولة فريقه نجا من خسارة ثقيلة على يد النصر، ليست منطقية، رافضًا تكرار تلك الجملة.

أبو نخاع قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "لم نلعب أمام النصر للدفاع، سنحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل".

رئيس ضمك تابع: "الفريق لم ينج من نتيجة كبيرة بدليل أن النصر حسابيًا لم يهدد مرمانا سوى في ست فرص؛ منها الهدفان اللذان حصل عليهما في المباراة".

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وأردف: "كانت لدينا انضباطية عالية في خطي الدفاع والوسط، قدمنا مباراة وفق إمكاناتنا وكنا منظمين في الملعب وكان ينقصنا الانسجام فقط، النصر فريق مستقر من الموسم الماضي".

وواصل: "الذي أستغربه أن المباراة انطلقت عند السابعة مساء، بينما المباريات الأخرى بدأت عند الثامنة والـ 8:30".

واختتم أبو نخاع تصريحاته قائلًا: "بداية المباراة في وقت مبكر له تأثير سلبي لأن حرارة الجو لم تنخفض، عمومًا هذه أول مباراة لنا، نبحث لأن نكون أفضل في المستقبل، النتائج في علم الغيب".

ضمك خسر من النصر بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.