بعد تطويره - ملعب المحالة يستضيف لقاء ضمك والاتحاد

الهيئة العامة للرياضة قامت بتطوير ملعب المحالة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أصبح ملعب مدينة الأمير لطان بن عبد العزيز، في كامل جاهزيته، لاستضافة مباراة ضمك والاتحاد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد سيحل ضيفًا على ضمك، في الجولة الثالثة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في المحالة بمدينة أبها.

مباراة ضمك والاتحاد ستكون هي الأولى على ملعب المحالة، بعدما خاض فريقي ضمك وأبها مباراتهما بالجولتين الأولى والثانية على ملاعب أخرى، بسبب انشغال الملعب بأعمال الصيانة.

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الهيئة العامة للرياضة السعودية، أجرت صيانة وتأهيل شامل لجميع مرافق الملعب، وذلك استعدادًا لاستضافة المباراة.

وقامت الهيئة بزراعة الملعبين الرئيسي والرديف بالعشب الطبيعي، وتمت إزالة الأرضية القديمة، وتأهيل وتطوير غرف اللاعبين والحكام وقاعة المؤتمرات الصحفية، والمراكز الإعلامية، ومدرج العائلات، وتنفيذ 3000 موقف سيارات.