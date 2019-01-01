محسن ياجور يقود ضمك لانتصار ثمين على الاتحاد بالدوري السعودي

محسن ياجور يسجل هدفين ويقود ضمك للفوز على الاتحاد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

حقق فريق نادي ضمك، الفوز على نظيره الاتحاد، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحرفين.

تقدم فريق نادي ضمك بالهدف الأول بالدقيقة الثانية من زمن المباراة، عن طريق المهاجم المغربي محسن ياجور، بعد خطأ كارثي من مروان داكوستا مدافع الاتحاد

رد الاتحاد جاء سريعًا للغاية، وذلك في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، عن طريق فيتشيو، بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى، ليضعها في المرمى.

وسجل محسن ياجور الهدف الثاني له ولفريقه ضمك، في الدقيقة 26، بعد تمريرة رائعة من زميله، لينفرد بحارس الاتحاد، وضع الكرة في المرمى.

وتصدى حارس ضمك لفرصة هدف محققة لفريق الاتحاد، بالدقيقة 66، بعد انفراد تام للمهاجم البرازيلي رومارينيو، ولكن الحارس حول الكرة إلى ركنية تمر بسلام.

وتصدت العارضة الاتحاد لتصويبة محسن ياجور، بعدما قام بمرواغة فواز القرني حارس الاتحاد، ليصوبها في المرمى، ولكن العارضة تحول الكرة خارج المرمى بالدقيقة 70.

وبذلك يحصد ضمك أول 3 نقاط له في الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020، بعد خسارة أول مباراتين في الدوري، ليحتل المركز الحادي عشر.

ويتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الثالثة في المركز الثامن، ويتبقى له مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني.